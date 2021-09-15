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الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا

12:34 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا

الرئيس-عبدالفتاح-السيسى

كتب- مصراوي:

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا؛ إيذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي تمنى للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة السفير بسام راضي مصر

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