الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا
كتب- مصراوي:
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 24 سفيرًا جديدًا؛ إيذانًا ببدء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي تمنى للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في عملهم بمصر، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
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