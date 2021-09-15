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٥ محاذير ضرورية.. اتبع هذه الخطوات في حالة سقوط الأمطار

03:00 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
٥ محاذير ضرورية.. اتبع هذه الخطوات في حالة سقوط الأمطار

سقوط أمطار

كتب - محمد صلاح:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط - العريش)، على فترات متقطعة (40 % تقريبا )، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وهذا ما دفع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الإعلان عن اتخاذ بعض التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار لضمان عدم تعرض أي من المواطنين لحوادث صعق بالكهرباء من خلال تأمين مهمات الشبكة الكهربائية حتى لا تمثل اى خطورة على سلامة المواطنين.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حرصه المستمر على نشر الوعي بين مستهلكى مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، نتيجة للأحوال الجوية المرتقبة التى قد تتعرض لها البلاد.

وأوضح المرفق أن هناك بعض النصائح الإرشادية فى التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار يأتى أبرزها:

1. الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

2. إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3. الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4. الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية ومنافذ الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

5. يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الأحوال الجوية

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