7 تنبيهات مهمة لمعلمي التعليم الفني قبل بداية العام الجديد



كتب - أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، في مدارس التعليم الفني.

وقالت الوزارة، في خطاب لها، إنه في ضوء إيمان الوزارة وقطاع التعليم الفني بدور كل من أنشطة التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال في بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه، واعتمادا على البرامج المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين في هذا الشأن، وما يتم اتخاذه حاليا في إدراج هذه البرامج والأنشطة ضمن الخطة الدراسية، يرجي اتباع التعليمات التالية:

- تخصيص حصة أسبوعيا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني وحصه اسبوعيا لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية.

- ضرورة تفعيل حصة النشاط وإدراج برامج التوجيه والإرشاد المهني وجلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الأنشطة الصفية.

- أن يتضمن الجدول الدراسي للمعلم "الميسر" حصص التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال على أن يعفى من حصص الاحتياطي والإشراف.

- الزام المعلمين "الميسرين" الذين تم تدريبهم على برامج التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال يتقديم الجلسات بشكل منتظم وتحت إشراف مدير المدرسة.

وأوضحت الوزارة أن هذه البرامج صافية ولكن لا تخضع لأي من أعمال الامتحانات وتقدم الجلسات داخل الفصول أو الغرف المخصصة لذلك فى بعض المدارس أو المكتبة أو المعامل أو الورش وذلك بالتنسيق مع مسئولي هذه المقرات والجدول المدرسي، ودون الاخلال بالعملية التعليمية.

- عدم اتخاذ إجراءات نقل أو ندب كلى للمعلمين الميسرين الذين تم تدريبهم على برامج التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال ويقومون بتنفيذ الجلسات داخل مدارسهم.

- تقوم الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالإشراف ومتابعة تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدوري.