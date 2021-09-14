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السيسي يصل العاصمة الإدارية للمشاركة في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

09:44 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
السيسي يصل العاصمة الإدارية للمشاركة في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

الرئيس السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الإدارية، للمشاركة في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

العاصمة الإدارية لرئيس السيسي قرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

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