هيئة الدواء تحدد الفترة المناسبة للحصول على مصل الإنفلونزا بعد تطعيم كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، نظرًا لتشابه الأعراض بين الإنفلونزا وفيروس كورونا.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى أهمية الانتظار لمدة ١٤ يومًا على الأقل، وفقا للتوصيات الحالية، بين الحصول على لقاح الإنفلونزا وكورونا، والعكس صحيح فلا يهم تلقي أي اللقاحين أولا، وذلك كإجراء احترازي تجنبا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية المتخصصين قبل تلقيهما في نفس الوقت.

وأوضحت أن اللقاح يحتاج لأسبوعين ليظهر مفعوله بالكامل، لذلك إذا تعرضت للإنفلونزا بعد فترة قصيرة من أخذك للقاح أو خلال فترة الأسبوعين، فقد تصاب بالانفلونزا.