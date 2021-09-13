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هل يتعارض لقاح كورونا مع مصل الإنفلونزا؟.. هيئة الدواء تجيب

02:40 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
هل يتعارض لقاح كورونا مع مصل الإنفلونزا؟.. هيئة الدواء تجيب

لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، أمر مهم؛ نظرًا لتشابه الأعراض بين الإنفلونزا وفيروس كورونا.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن لقاح الإنفلونزا قد يخفف الأعراض التي قد يصعب تمييزها عن أعراض كورونا، موضحة أنه لا يزيد من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، كما أنه لا يقي من الإصابة به.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الانتظار لمدة ١٤ يومًا على الأقل، وفقا للتوصيات الحالية، بين الحصول على لقاح الإنفلونزا وكورونا، والعكس صحيح فلا يهم تلقي أي اللقاحين أولا، وذلك كإجراء احترازي تجنبا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية المتخصصين قبل تلقيهما في نفس الوقت.

واستطردت الهيئة، أن أعراض تلقي اللقاح تكون مشابهة للإنفلونزا وذلك بسبب ردة فعل الجسم تجاه اللقاح، فقد يصاب بعض الأشخاص بآلام عضلية وحمى ليوم أو يومين بعد أخذ لقاح الإنفلونزا، وذلك إثر إنتاج الجسم للأجسام المضادة الواقية.

وأوضحت أن اللقاح يحتاج لأسبوعين ليظهر مفعوله بالكامل، لذلك إذا تعرضت للإنفلونزا بعد فترة قصيرة من أخذك للقاح أو خلال فترة الأسبوعين، فقد تصاب بالانفلونزا.

لقاح كورونا فيروس كورونا كوفيد19 مصل الإنفلونزا هيئة الدواء المصرية

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