بيانات رسمية لكورونا في مصر: 72% زيادة بالإصابات منذ بداية سبتمبر

كتب- أحمد جمعة:

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعها التدريجي لتقترب من 500 حالة يوميا، في خضم الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 481 حالة إيجابية بكورونا، و11 حالة وفاة، بنهاية أمس الأحد.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 292957 حالة من ضمنهم 246726 حالة تم شفاؤها، و16871 حالة وفاة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

وبلغت نسبة الزيادة في إصابات كورونا منذ بداية الشهر الجاري، 72.4%، إذ سجلت الوزارة في بداية هذا الشهر 279 إصابة، وصولًا إلى 481 إصابة بنهاية أمس.

وبالتزامن، استقر مؤشر الوفيات بهامش محدود ليصل إلى مستوى 5.7%.

كما ارتفع مؤشر التعافي قليلًا ليصل إلى 84.2%.