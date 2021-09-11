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34 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

09:47 م السبت 11 سبتمبر 2021
34 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الطقس

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد، طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد، سيشهد ظهور شبورة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

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