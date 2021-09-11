حدث في 8 ساعات| رسائل جديدة من الرئيس السيسي للمصريين وتنبيه مهم من جامعة القاهرة لهؤلاء الطلاب
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن تقول إن 46% من مستفيدي "تكافل وكرامة" أطفال دون الـ18 عامًا، وحقيقة تعرض الإسكندرية لتغيّر في حالة الطقس، وتمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للمقيمين الموجودين خارج المملكة العربية السعودية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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