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القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفي بالأردن

12:45 م السبت 11 سبتمبر 2021
القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفي بالأردن

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات عامل مصري متوفي بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش لزوجته "ألطاف.ط.م" بإجمالي 5 آلاف و584 دولاراً أي ما يعادل 87 ألفاً و341 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصري المتوفى بالأردن لزوجته "ألطاف.ط.م" لصرفه وفقا لإعلام الوراثة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس المواطنة، وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتم تحويل مستحقات الورثة بحصول المواطنة "ألطاف.ط. م"، على المعاش الشهري والمبالغ المتجمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي مبلغ 5584.48 دولارأً، ما يعادل 87 آلفاً و 341 جنيها مصريا تقريبا.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة الأردن

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