تحركات من 8 جهات.. ماذا حدث في أزمة "طبيب الكلب"؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار مقطع مصوّر متداول على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إجبار طبيب لممرض على الاعتذار إلى كلبه، تحركات رسمية واسعة وانتقادات جمّة على مدار الساعات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، مدته حوالي 4 دقائق، لطبيب وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كل منهم حبلًا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز من أعلى الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم طلب منه السجود والصلاة للكلب.

فحص أمني

وكان أول تحرك رسمي من وزارة الداخلية، إذ أعلن مصدر أمني مساء أمس، فحص مقطع الفيديو، للتأكد من صحته ومكان تصويره وكون الواقعة حديثة أم قديمة.

توجيه من التعليم العالي

وفي أعقاب ذلك، توالت ردود الفعل، إذ وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، للتحقيق الفوري، وسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

وجه وزير التعليم العالي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، مؤكدًا احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

النيابة تتدخل

وفي بيان مقتضب، أمر النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرضٍ.

لجنة من الصحة

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة "فيديو الطبيب" داخل إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

تحقيق بالجامعة

قالت جامعة عين شمس، إنه تم تحويل الطبيب المعني بالواقعة لتحقيق عاجل، مؤكدة احترامها الكامل لجميع العاملين بها و المترددين عليها ، و تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

تحقيق بالنقابة

قررت نقابة الأطباء، إحالة الطبيب صاحب الواقعة إجبار ممرض على الاعتذار إلى كلبه، إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو.

وأعربت النقابة عن استياءها الشديد من محتوى الفيديو المتداول حاليا على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يُنسب لأحد الأطباء ويحتوى على إهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى.

وأوضحت أنه سيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

تحقيق مع طبيب ثانٍ

قرر الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إحالة الطبيب (م.م)، طبيب الجراحة بمستشفى المطرية التعليمي للتحقيق، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، في أعقاب ظهوره في الفيديو المتداول عن واقعه تعذيب ممرض، وبيان مدى صحة مشاركته في الواقعة.

مطالبة بكشف نفسي

انتقدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، التصرفات التي قام بها أحد الأطباء تجاه ممرض داخل أحد المستشفيات، بتعنيفه وإجباره على الاعتذار إلى كلبه.

وقالت نقيب التمريض، في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه تم التواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وإرسال الفيديو له، وأفاد بدوره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص غير المسؤول.

وطالبت بالكشف النفسي على الطبيب صاحب الواقعة، قائلة إن "هذا التصرف لا يصدر من إنسان عاقل ومتزن".

اقرأ أيضًا..

- بيان عاجل من وزير التعليم العالي بشأن واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب