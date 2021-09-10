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بعد توقف 6 سنوات.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة ''Nordwind'' الروسية

01:31 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
بعد توقف 6 سنوات.. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة ''Nordwind'' الروسية

أولى الرحلات الجوية لشركة ''Nordwind'' الروسية

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، الجمعة، أولي الرحلات الجوية التابعة لشركة “Nordwind” القادمة من روسيا، وذلك بعد توقف ٦ سنوات منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015 .

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، إن الرحلة إلى مطار الغردقة الدولي، وتم استقبال الطائرة بمدافع المياه فور هبوط الطائرة، وهو العرف الدولي المتبع في فتح خطوط طيران جديدة أو استئناف الرحلات بعد فترة توقف، وتم إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة البالغ عددهم ٢١٧، تحت إشراف فريق من العلاقات العامة بالمطار، والذي قام بتيسير إجراءات الوصول، والتأكد من وجود تحليل الـ pcr لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب، فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وأشارت المصادر، إلى أن جدول التشغيل الخاصة بالشركة الروسية، سيكون بواقع رحلة واحدة يوميا بواقع 7 رحلات أسبوعيا قابلة للزيادة في الفترة المقبلة.

الرحلات الروسية الرحلات الجوية مطار الغردقة Nordwind

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