نشاط رياح وفرص أمطار.. تعرف على تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا، يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن الجمعة يشهد فرص سقوط خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم- مطروح- العلمين)، قد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري: الجمعة: عظمى 34 والمحسوسة 36 السبت: عظمى 33 والمحسوسة 35

السواحل الشمالية: الجمعة: عظمى 30 والمحسوسة 33 السبت: عظمى 30 والمحسوسة 33

جنوب سيناء: الجمعة: عظمى: 37 والمحسوسة 40 السبت: عظمى 36 والمحسوسة 39

شمال الصعيد: الجمعة: عظمى 36 والمحسوسة 38 السبت: عظمى 34 والمحسوسة 36

جنوب الصعيد: الجمعة: عظمى 41 والمحسوسة 42 السبت: عظمى 39 والمحسوسة 41