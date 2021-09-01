حل أزمة التبريد الفائق.. مصدر بالصحة يكشف موعد وصول لقاح "فايزر"

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن موعد وصول أولى شحنات لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، إلى مصر.

وقال المصدر لمصراوي، إنه من المنتظر وصول أولى جرعات لقاح فايزر في غضون الأيام القليلة المقبلة، بانتظار استلام أوراق الشحنات الخاصة باللقاح.

وأشار إلى أنه جرى حل أزمة التبريد الفائق لجرعات اللقاح، عن طريق التعاون مع منظمة "اليونيسيف"، بعد الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة بقدرة تخزينية تصل إلى حوالي 619 ألف جرعة.

وطالما أكدت وزارة الصحة والسكان أن تسجيل الحصول على لقاح كورونا فقط لمن هم تتجاوز أعمارهم 18 عاما من السيدات والرجال، موضحة أن الحصول على اللقاح مجانا.