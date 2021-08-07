كلل الله جهودكم بالتوفيق.. رئيس "النواب" يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443، داعيًا المولى، عز وجل، أن يجعله عام خير وأمان على شعب مصر والأمة الإسلامية.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"يشرفني أن أتقدم لفخامتكم -سيادة الرئيس- بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب شعب مصر العظيم، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة العام الهجري الجديد، الذي يذكرنا بهجرة نبي الرحمة والإنسانية والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش؛ لكن الله سبحانه وتعالى قد أغشاهم وصرف أبصارهم عنه".

وتابع جبالي: "وهي مناسبة طيبة، نرجو فيها من الله عز وجل أن نأخذ منها العبرة والمثل، وأن تعمر نفوسنا بالمعاني السامية لديننا الحنيف، دين الوسطية والرحمة والرشاد، الذي حول مجرى التاريخ، وغيَّر مسار الحياة، يهدي البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء".

وأردف رئيس مجلس النواب: "نؤكد لكم -يا فخامة الرئيس- أننا جميعاً مسؤولون عن تحقيق تقدم هذا الوطن المفدى وازدهاره، ليجد كل مواطن فيه حياة كريمة له ولأولاده، بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذي اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء".

واختتم رئيس البرلمان برقيته: "حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه، وكلل جهودكم بالتوفيق والسداد.. وكل عام وأنتم بخير".