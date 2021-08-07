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20 أغسطس.. محمد الحلو ونادية مصطفى يحييان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة

04:19 ص السبت 07 أغسطس 2021
20 أغسطس.. محمد الحلو ونادية مصطفى يحييان حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة

محمد الحلو

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا غنائيا يحييه كل من الفنان محمد الحلو والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، والفنانة نادية مصطفى، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري، على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

وتقدم نادية مصطفى خلال الحفل باقة من أشهر أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، من بينها "الصلح خير"، و"مسافات"، و"جاي في إيه"، و"سنة واحدة"، و"سلامات"، في حين يقدم الفنان محمد الحلو، مجموعة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد من بينها "عراف"، و"يا حبيبي"، و"حنيت"، و"أهيم شوقا"، و"ناويلى"، و"رحال"، إلى جانب مختارات من أشهر أغاني تراث الموسيقى العربية.

ومن القرر أن تتضمن الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 15 إلى 30 أغسطس الجاري، إقامة 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا، تنطلق في الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يوما متصلة.​

محمد الحلو نادية مصطفى حفل غنائي مهرجان القلعة

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