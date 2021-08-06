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الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

12:14 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الموجة الحارة

كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفة: "الموجة الحارة مستمرة حتى السبت المقبل ودرجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية".

وقالت شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مساء الخميس: "بداية من يوم الأحد حتى الاربعاء سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة قبل أن تعود إلى الارتفاع مجددا"، مضيفة: "الموجة الحارة مستمرة حتى منتصف شهر أغسطس وبعد منتصف أغسطس تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية".

وأضافت رئيس مركز الاستشعار عن بعد: "صيف 2021 هو الأشد حرارة خلال السنوات الخمسة الماضية ودرجات الحرارة ارتفعت بشكل كبير على دول الشرق الأوسط وشرق وجنوب أوروبا واليونان سجلت 47 درجة مئوية وهناك حرائق في تركيا".

إيمان شاكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية التاسعة موعد انكسار الموجة الحارة

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