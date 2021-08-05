بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 207 مندوبين مساعدين في مجلس الدولة من خريجي 2016/2017
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، قرارين للرئيس عبدالفتاح السيسي، يحملان رقمي 327 و328 لسنة 2021، بشأن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2016 / 2017.
ونصت المادة الثانية من القرار: بأن ينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
وجاء نص القرارين بالأسماء على النحو التالي:
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