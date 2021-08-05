بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 207 مندوبين مساعدين في مجلس الدولة من خريجي 2016/2017

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرارين للرئيس عبدالفتاح السيسي، يحملان رقمي 327 و328 لسنة 2021، بشأن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2016 / 2017.

ونصت المادة الثانية من القرار: بأن ينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

وجاء نص القرارين بالأسماء على النحو التالي: