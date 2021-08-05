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علاء مبارك يوجّه رسالة لمنتخب اليد

07:44 م الخميس 05 أغسطس 2021
علاء مبارك يوجّه رسالة لمنتخب اليد

علاء مبارك

(مصراوي):

غرّد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجهًا رسالة للاعبي منتخب مصر لكرة اليد.

‏وقال مبارك: "هاردلك يا رجالة والقادم أفضل إن شاء الله" لتتوالى التعليقات من متابعيه والتي أثنت على أداء المنتخب المصري خلال مباراته التي واجه فيها نظيره الفرنسي قبل ساعات في الدور قبل النهائي من بطولة الألعاب الأوليمبية 2020 بطوكيو، والتي تغلب فيه الأخير على المنتخب الوطني 27/23.

علاء مبارك منتخب اليد محمد حسني مبارك تويتر منتخب مصر لكرة اليد

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