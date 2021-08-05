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محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

11:11 ص الخميس 05 أغسطس 2021
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- مصراوي:

بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بالعام الهجري سنة 1443.

وجاء نص التهنئة كما يلي:

"يطيب لي أن أتقدم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بالعام الهجري أعاده الله عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان داعيا الله عز وجل أن يحفظكم دائما ذخرًا للوطن وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم".

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