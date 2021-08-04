تزيد من درجة الحرارة المحسوسة.. الأرصاد تعلن موعد ذروة ارتفاع الرطوبة

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة ٤١ درجة.

وقالت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، إن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون غدا الخميس الموافق ٥ أغسطس، كما تزداد نسب الرطوبة ليلا، ما يؤدي لإحساس أعلى بدرجة الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الفاصل المداري يتقدم شمالا ليزيد من فرص سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين وجنوب البلاد خاصة في الأوقات المسائية.

وتابعت الهيئة: "يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، كما يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل".