بيانات رسمية لكورونا في مصر: أسبوع من ارتفاع الإصابات.. واستقرار الوفيات​

كتب- أحمد جمعة:

عاودت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا، الارتفاع بهامش منخفض عند حد الـ 50 حالة، بعدما تجاوزت الموجة الثالثة للجائحة خلال الأسابيع الماضية.

وكان أدنى عدد سجلته الوزارة في بيانها الرسمي لإصابات الموجة الثالثة يوم الأربعاء الماضي، بتسجيل 31 حالة إيجابية بفيروس كورونا، إضافة لـ 4 حالات وفاة، ومن حينها بدأت الأعداد في الزيادة التدريجية لنحو أسبوع متواصل.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 53 حالة إيجابية بكورونا، و5 حالات وفاة، بنهاية أمس الثلاثاء.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 284415 من ضمنهم 232060 حالة تم شفاؤها، و16540 حالة وفاة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

ودفع استقرار أعداد الإصابات إلى تحسن المؤشرات الوبائية للفيروس، إذ ارتفع مؤشر التعافي ليصل إلى 81.5%، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وبالتزامن، استقر كذلك مؤشر الوفيات عند مستوى 5.8%.

وهذه الأعداد هي التي تسجلها وزارة الصحة فقط، فيما يلجأ كثير من المصريين إلى المستشفيات والعيادات الخاصة لتشخيص حالاتهم ولا يُسجل هؤلاء ضمن الإحصاء الرسمي.