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لاتخاذ القرار.. "التموين" تعلق على توجيهات السيسي بشأن تحريك سعر رغيف العيش

11:53 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
لاتخاذ القرار.. "التموين" تعلق على توجيهات السيسي بشأن تحريك سعر رغيف العيش

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عقب افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات؛ لبحث ما أشار إليه الرئيس حول رغيف الخبز المدعم.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، أنه تتم دراستها وعرض ما سيتم التوصل إليه على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ القرار بشأنه تحريك أسعار الخبز.

كان الرئيس السيسي قال، أمس الثلاثاء، خلال افتتاحه المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات، إن الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم؛ لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس، وتبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه.

وأضاف السيسي، في كلمة على هامش افتتاح المدينة، أنه سيتم توفير الأموال للمنظومة من خلال رفع ثمن الخبز واقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات.

ووجه السيسي رسالته إلى المصريين بأنه يجب عليهم أن يسهموا في تحمل الأعباء المالية، وليس الحكومة وحدها، في مسألة السلع المدعومة.

ونوه السيسي بأنه لا يعقل أن يكون ثمن سيجارة واحدة يوازي ثمن 20 رغيفًا من الخبز، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب أن يتوقف.

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليًّا 5 قروش، وتقول الحكومة إنه يكلفها أكثر من 60 قرشًا.

علي المصيلحي السيسي رغيف العيش مصطفى مدبولي

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