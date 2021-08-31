لركاب المترو وفي 12 محطة.. كيف تُقدم شكوى للحكومة؟

كتب- مصراوي:

أعلنت إدارة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، عن وجود مكاتب خاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء داخل عدد من المحطات وتعمل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا عدا الجمعة والعطلات الرسمية؛ لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس المترو فقط.

وقالت إدارة مترو الأنفاق في بيان، إن تلك المكاتب تتواجد داخل محطات الخط الأول (المرج الجديدة - منشية الصدر - الشهداء - جمال عبدالناصر - أنور السادات - السيدة زينب).

ومحطات الخط الثاني (شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج - العتبة - الجيزة)، و محطة العباسية بالخط الثالث.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن منظومة الشكاوى الحكومية التواصل من خلال الخط الساخن 16528، وعن خطوط المترو الأول والثاني التواصل من خلال الخط الساخن 16048 أو الرقم الخاص بخدمة"الواتس آب" 01221116048.