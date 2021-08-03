منار والعناني: ربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل



كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، سبل التعاون لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية، ووضع اّليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل، مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان كمرحلة أولى، والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة المصرية، لدعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين.

وقال وزير الطيران، إن الدولة تسعى دائما للوقوف بجانب القطاعين، وتقديم الدعم الكامل لهم، كما أثنى علي التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين قطاعي الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحى داخليًا وخارجيًا، مضيفًا أن وزارة الطيران لا تدخر جهدًا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية لخدمة جميع شرائح المجتمع، وأكد وزير الطيران على جاهزية كافة المطارات لاستقبال السائحين خاصة في ظل زيادة الحركة الجوية في الفترة الحالية، مع الاستمرار في منح تخفيضات وتحفيز لشركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء، وعلى الخدمات الأرضية المقدمة وذلك تشجيعًا لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية.

ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، الشكر لوزير الطيران مثمنًا على التعاون المستمر والتناغم الواضح بين الوزارتين لدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة السياحة والسفر ، وإطلاق المبادرات المشتركة ، التى تساهم فى تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية خاصة فى ظل الظروف الراهنة، التي يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على مرفقي الطيران والسياحة على المستوى العالمي، مؤكداً على حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم لدفع الحركة السياحية.

وأشار وزير السياحة، إلى ان ربط المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية ببعضها البعض، سوف يعمل على خلق منتج سياحي متكامل لأول مرة في مصر، يجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية، حيث يستطيع السائح أن يستمتع بالشواطئ الدافئة والمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة، وفي نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، وقيادات الوزارتين.