غيَّرت مفهوم الصحة عالميًّا.. زايد: التغذية المدرسة بدأت مع مبادرة "100 مليون صحة"



كتب- أحمد السعداوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: بدايةً، أشكر جهاز الخدمة الوطنية بخصوص توفير ألبان الأطفال بنسبة 100%، مما حسَّن صحة الأطفال دون سن الخامسة.



وأضافت زايد، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، وعدد من المشروعات، اليوم الثلاثاء، في حضور الرئيس السيسي،

أن مفهوم التغذية المدرسة بدأ مع مبادرة الرئيس السيسي "مئة مليون صحة"، التي غيَّرت مفهوم الصحة في العالم كله وليس مصر فقط، وكان هناك تكليف من الرئيس للكشف عن أطفال المدارس، وتنوعت برامج مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض غير السارية

والسمنة والسكر والضغط.



ونوهت وزيرة الصحة بأن هناك مبادرات صحية كثيرة خاصة بالطفل.. بدأنا تطبيق مبادرة الرئيس للكشف عن 19 مرضًا وراثيًّا للأطفال في مصر.



وتابعت زايد: عندنا 10 ملايين مواطن مريض ضغط، ونحو 3 ملايين مريض سكر.