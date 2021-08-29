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تراجع الحرارة باستثناء هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

10:52 م الأحد 29 أغسطس 2021
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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تراجعًا نسبيًا في درجة الحرارة، يبدأ على شمال البلاد بداية من الاثنين، مضيفة أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة بعد أن سجلت 37 درجة اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن درجات الحرارة تظل عند معدلاتها في جنوب الصعيد، ليكون شديد الحرارة وتصل درجة الحرارة فيه إلى 45 درجة كما تنشط الرياح على كل من شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

وأوضحت أن الظاهرة الموثرة ستبقى الشبورة المائية الصباحية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

الأرصاد طقس الاثنين درجات الحرارة الطقس

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