"سعفان" يسلم 2247 وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وعقود عمل لذوي الهمم بالأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 2247 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم أو الجزئي، للعمالة غير المنتظمة، وتوزيع 10 عقود عمل على ذوي الهمم والعزيمة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالأقصر.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ونائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، وسهير الليثي وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وعبدة هاشم خليفة مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بمحافظتي قنا والأقصر.

وكرم الوزير، المقاولين والمهندسين منفذي مشروعات "حياة كريمة" بالأقصر، فضلا عن 5 من أصحاب الأعمال التي قامت بتوفير العقود لأبنائنا من ذوي الهمم الفئة.

وشدد سعفان، على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد "سعفان" أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وسلم الوزير شهادات 10 متدربين شهادات التخرج من التدريب بوحدة التدريب المتنقلة ، وشاهد عرضا لإنجازات وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.