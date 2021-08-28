​​​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 92 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 92 وجهة دولية تنقل على متنها 11 ألف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 66 رحلة دولية إلى كل من (عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، أكرا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، الخرطوم، لارنكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، اديس ابابا، جوهانسبرج، بيروت)، و21 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب) و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب.

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