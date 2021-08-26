هل يتعلق قرار فتح الطيران إلى السعودية بالمعتمرين المصريين؟ مسئول سعودي يجيب

كتب- يوسف عفيفي:

علق المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، على قرار وزارة الخارجية السعودية بشأن فتح الطيران المباشر مع مصر.

وقال سعيد في تصريح أدلى به لـ"مصراوي"، إن القرار يخص تأشيرة الزيادة والمقيمين الذين حصلوا على جرعتي من لقاح "كوفيد -19" قبل السفر إلى مصر قادمين من المملكة العربية السعودية، وليس المعتمرين.

وأشار وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين إلى أن هذا القرار يبشر بقرب فتح الباب أمام المعتمرين المصريين "إن شاء الله".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت تعميماً بصدور موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ويسري القرار، على كافة المواطنين المصريين المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية الحاصلين على هوية مقيم، والحاصلين على تأشيرة خروج وعودة سارية مما تلقوا جرعتي لقاح معتمد داخل المملكة العربية السعودية قبيل مغادرة المملكة على أن تكون العودة مباشرة من مصر إلى المملكة على خطوط طيران مباشرة، على أن يلتزم الوافد بالاجراءات الاحترازية المعمول بها فى المملكة .

ولم تشر مذكرة وزارة الخارجية، إلى ماهية هذه الإجراءات حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون المكوث في المنزل لمدة 7 أيام متتالية وعدم الخروج من المنزل إلا للتوجه إلى مقار الفحص المعتمدة للتبين من سلبية مسحة الوافد المصري ، وبناء على سلبية المسحة يحق للمواطن الذهاب إلى العمل ودخول كافة الأماكن التي يتطلب فيها إبراز تصريح توكلنا.

وفي سياق متصل، دعت المديرية العامة للجوازات السعودية، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة، من غير المواطنين السعوديين من المحصنين وغير المحصنين، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا، قبل وصولهم إليها للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل: مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمون ومرافقيهم.

ويعاقب الوافد المخالف للتعليمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بمدة المكث في المنزل بغرامة مالية قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودي، والترحيل، لذا يتوجب على المواطن اتباع كافة الإجراءات والتعليمات.

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