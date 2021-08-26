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مدبولي يوجّه بوضع الشروط اللازمة لاختيار المستفيدين بالشقق السكنية في العاصمة الإدارية

07:00 م الخميس 26 أغسطس 2021
مدبولي يوجّه بوضع الشروط اللازمة لاختيار المستفيدين بالشقق السكنية في العاصمة الإدارية

مصطفى مدبولي

كتب- يوسف عفيفي:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية والراغبين في الحصول على وحدات سكنية، والخطوات التنفيذية للتخصيص.

وكلف مدبولي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع الشروط اللازمة لاختيار المستفيدين، حيث يعمل الجهاز حاليا على إعداد تطبيق إلكتروني (إبلكيشين) لاستخدامه في عملية اختيار المستفيدين، كما كلف رئيس الوزراء بالانتهاء من كل هذه الاجراءات فى موعد أقصاه 3 أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الوحدات السكنية

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