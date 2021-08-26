البابا تواضروس يترأس أول قداس في كاتدرائية دير مقاريوس الكبير بوادي النطرون

كتب - مينا غالي:

أدى قداسة البابا تواضروس الثاني، الخميس، القداس الإلهي في كاتدرائية القديس مقاريوس الكبير بديره ببرية شيهيت بوادي النطرون، عقب تدشينها اليوم بمشاركة ١٥ من أحبار الكنيسة.

وتم تدشين ثلاثة مذابح بالكاتدرائية الجديدة على أسماء قديسي الدير، وأيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

والمذابح التي تم تدشينها هي "المذبح الرئيس على اسم القديس مقاريوس الكبير والمذبح البحري على التسعة والأربعين شهيدًا شيوخ شيهيت والمذبح القبلي على اسم القديس يوحنا القصير".

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير القديس مقاريوس الكبير ببرية شيهيت بوادي النطرون، بمشاركة ١٥ من الآباء الأساقفة.