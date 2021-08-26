القوى العاملة: معاش شهري 3 آلاف جنيه لورثة مصري تُوفي بالأردن

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية (عمان) حصل على مستحقات مواطن متوفي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة بقيمة 3 آلاف و84 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، في بيان الخميس، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المتوفي "محمد. ع. أ"، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

ومن جهته، قال طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، حصل المكتب على مستحقات ورثة المواطن المتوفي بعد أن تم الاستجابة الفورية وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة.

وأشار إلى أنه تتويجا لهذا الجهد تم تحويل مستحقات الورثة بحصول الأبناء والأرملة "رضا. أ. ج" على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها تقريبا.​