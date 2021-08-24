دليل على قوة الدولة.. برلمانيون يشيدون بعودة الجالية المصرية من أفغانستان

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن الفترة الأخيرة أكدت حرص القيادة السياسية على أمن وسلامة المصريين وحفظ كرامتهم وحمايتهم في الداخل والخارج، ولعل ما شهدناه خلال الساعات الأخيرة من نجاح الدولة في عودة الجالية المصرية من أفغانستان، خير دليل على ذلك وترجمة حقيقية لهذا.

وأوضح الهضيبي، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا حاسمة حول حفظ كرامة المصريين في الداخل والخارج، كما أن عودة الجالية المصرية خير دليل على قوة الدولة ومكانتها التي استعادتها بفضل تحركات القيادة السياسية، وهذا ليس بجديد؛ حيث سبق أن تم نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، كما تم نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن من مختلف البلدان على مستوى العالم، ما أدى إلي زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسية وأنها لا تتخلى عن أبنائها تحت أي ظرف.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات القيادة السياسية بشأن عودة الجالية المصرية فى أفغانستان جاءت على الفور بعد الأحداث هناك، وقامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان، إلى أرض الوطن في صورة تؤكد عظمة الدولة المصرية، وترجمة صريحة على أن الرئيس لا يتوانى لحظة في الحفاظ على أمن وسلامة المصريين في الداخل والخارج أيًّا كانت انتماءاتهم، موجهًا التهنئة إلى جميع أعضاء الجالية المصرية بأفغانستان على عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

واختتم الهضيبي: "هذا المشهد الذي تكرر أكثر من مرة لم ولن يمر مرور الكرام؛ فالدولة القوية هي التي تستطيع الحفاظ على كرامة مواطنيها، ومواجهة التحديات، وهذا لا يأتي من فراغ؛ ولكن نتيجة عمل وجهد شاق خلال السنوات السبع الأخيرة".

وأشاد النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة ونجاحها في عودة الجالية المصرية من أفغانستان، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيام القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان إلى أرض الوطن.