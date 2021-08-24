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الحكومة تضع 8 مشروعات بالإسكندرية والبحيرة ضمن المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء

02:15 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
الحكومة تضع 8 مشروعات بالإسكندرية والبحيرة ضمن المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 32 لسنة 2021 باعتبار المشروعات المبنية من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء.

وتضمن القرار 8 مشروعات في محافظتي الإسكندرية والبحيرة وذلك على النحو التالي:

مصطفى مدبولي المشروعات القومية قانون البنا الإسكندرية البحيرة

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