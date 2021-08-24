الحكومة تضع 8 مشروعات بالإسكندرية والبحيرة ضمن المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 32 لسنة 2021 باعتبار المشروعات المبنية من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء.

وتضمن القرار 8 مشروعات في محافظتي الإسكندرية والبحيرة وذلك على النحو التالي: