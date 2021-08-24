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84 طابقا.. متحدث الإسكان ينشر فيديو لاكتمال تنفيذ البرج الأيقوني بالعاصمة الادارية

12:25 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
84 طابقا.. متحدث الإسكان ينشر فيديو لاكتمال تنفيذ البرج الأيقوني بالعاصمة الادارية

المهندس عمرو خطاب

كتب ـ محمد عبدالناصر:

نشر المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، مقطع فيديو لتركيب آخر كمرة في الهيكل المعدني الإنشائي للبُرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خطاب عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، الحمد لله تم صباح اليوم تركيب آخر كمرة في الهيكل المعدني الإنشائي للبُرج الأيقوني بالمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خطاب، أن البرج الأيقونة يتكون من 84 طابقا، حيث تم استخدام 18 ألف طن من الحديد في إنشاء البرج الذي تم إنجازه في 21 شهرا.

المهندس عمرو خطاب البرج الأيقوني العاصمة الادارية وزارة الإسكان

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