بمساحة 5 أفدنة.. البيئة: تسليم المدفن الصحي بسنور لمحافظة بني سويف

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أنه سيتم تسليم المدفن الصحي بسنور لمحافظة بني سويف والذي يقع على مساحة 5 أفدنة ويستقبل المخلفات من مركزي بني سويف وإهناسيا، وقد تم إعداده تحت إشراف وزارة البيئة من خلال (جهاز تنظيم إدارة المخلفات) بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة بني سويف، طبقا للمواصفات المعتمدة من قبل استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا يأتي في إطار الدور المنوط به جهاز لتنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقا لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم 202 لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وفي ظل العمل التشاركي بين الوزارات الفاعلة.

كما يأتي هذا ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن من المخلفات).

وأكدت وزيرة البيئة، على أنه تم الانتهاء من المدفن الصحي بسمسطا في محافظة بني سويف على مساحة 5 أفدنة وأيضا المدفن الصحي بالكيلو 5 بمحافظة السويس والمقام على مساحة 10 أفدنة والذين سيتم تسليمهما للمحافظات خلال الأسبوع القادم.