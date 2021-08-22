وزيرة الثقافة تلتقي محافظ دمياط لمناقشة تنفيذ عددٍ من المشروعات

(مصراوي):



التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في مستهل زيارتها للمحافظة لمتابعة خطة الفعاليات والأنشطة الثقافية بها، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت عبدالدايم، ناقشنا العديد من المشروعات الإبداعية المتنوعة المستهدف إقامتها في محافظة دمياط والتي تسهم في تحقيق العدالة الثقافية وتعمل على تنمية الوعي وبناء الإنسان، كما تم الاطلاع على خطة تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة دمياط وإمداده بأحدث التقنيات التي تأتي حرصًا على رفع كفاءة الكيانات الثقافية بكافة ربوع مصر، إلى جانب استضافة عدد من المشروعات الثقافية التى تنظمها الوزارة منها عروض مسرح المواجهة والتجوال.

من ناحيتها أشادت محافظ دمياط، بما حققته وزارة الثقافة من إنجازات على أرض الواقع والتي تمثلت في أنشطة متعددة ومتنوعة لنشر الفكر والوعي المستنير وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية والتصدي للأفكار المتطرفة، إلى جانب الارتقاء بالذوق العام وحماية التراث المصري وبناء الإنسان.

كما توجهت بالشكر لوزيرة الثقافة لحرصها على إدراج قصر ثقافة مدينة دمياط بمخطط التطوير.

وأكدت تقديمها كافة أوجّه الدعم للمشروعات الثقافية التي تقام على أرض المحافظة، وفي ختام اللقاء تبادلت وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط الدروع التذكارية.