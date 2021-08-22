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الإفتاء: المصطلحات الغريبة لعقد الزواج تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع

05:47 م الأحد 22 أغسطس 2021
الإفتاء: المصطلحات الغريبة لعقد الزواج تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع

دار الأفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

حذرت دار الإفتاء المصرية من مغبة الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن تلك المصطلحات الغريبة تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع.

وذكرت دار الإفتاء في فتوى لها اليوم الأحد: "لا ينبغي الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة".

وأوضحت الدار أن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.

دار الإفتاء المصرية الزواج عقد الزواج

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