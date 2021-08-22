وزير الزراعة: لن يدخل أي موظف مبنى الوزارة لم يحصل على التطعيم ضد كورونا

كتب- مصراوي:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بالوزارة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد فترة عملها اسبوع جديد، ينتهي في 26 اغسطس الجاري، بحسب بيان صحفي.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة، التزام كافة العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، للحصول على اللقاح، للوقاية من اافيروس المستجد، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين وزارتي الزراعة والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وإعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد القصير، على أنه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان، بالوزارة، لن يتم السماح لأي موظف دخول الوزارة، لم يحصل على التطعيم، ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

وتقدم وزير الزراعة بالشكر الى كافة الاطقم الطبية من أطباء وتمريض، لجهودهم المبذولة في حماية المواطنين من فيروس كورونا.