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السلع التموينية: طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن سكر قصب خام

06:49 م السبت 21 أغسطس 2021
السلع التموينية: طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن سكر قصب خام

سكر قصب خام

كتب- محمد سامي:

الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم السبت، طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

وبحسب بيان للهيئة اليوم السبت، تطلب الهيئة السكر على 4 فترات تسليم كالتالي: (50 ألف طن من أول أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2021، و50 ألف طن من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2021، و50 ألف طن من 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021، و50 ألف طن من 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر 2021).

ويتم فتح الاعتماد المستندي بالاطلاع من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، كما تقدم العروض في موعد أقصاه 28 أغسطس 2021.​

سكر قصب خام الهيئة العامة للسلع التموينية السلع التموينية الصناعات الغذائية

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