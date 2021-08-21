رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير المحاور المرورية بالإسكندرية

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية بمحافظة الإسكندرية؛ حيث انتقل من محور التعمير إلى محور المحمودية، ليتابع مشروع استكمال هذا المحور المهم الذي يربط بين الإسكندرية وعدد من محافظات الجوار؛ ليشكل شرياناً جديداً للحياة يخدم أهداف التنمية، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير، يتم وفق إيقاع سريع بالنظر إلى ما تمثله هذه المحاور من خطوة مهمة لتحقيق الربط بين كل المحافظات والمناطق؛ بما ييسر حركة المواطنين والبضائع، كما يُسهم في دفع الاستثمار، وبالتالي إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض حول مكونات المشروع وأهدافه، من اللواء أحمد العزازي، الذي أشار إلى أن مشروع استكمال محور المحمودية يستهدف إنشاء محور مروري سريع وآمن لمستخدميه، ذي تصميم قوي يربط محافظة الإسكندرية عرضيًّا بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ، ويكون بديلًا فعالًا لتخفيف الضغط عن طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي.

وأوضح العزازي أن طول محور المحمودية يبلغ 55 كم، بعرض ٥ حارات مرورية؛ بينها ٣ حارات سريعة، إلى جانب حارتي خدمة، على كل ضفة من ضفتَي ترعة المحمودية، ويربط بين الاتجاهين 35 كوبري مشاة عائمًا مزودًا بأنفاق لتمرير المشاة بأمان أسفل الحارات السريعة، كما يربط اتجاهَي السير 20 كوبري سيارات مزودة بممرات آمنة لحركة المشاة، معزولة بشكل كامل عن الحارات السريعة؛ حيث روعي في عملية التصميم تأمين حركة المشاة، ومن بينهم ذوو القدرات الخاصة.

ولفت نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى تفاصيل سير العمل في كل قطاع بالمشروع، موضحاً أن المشروع يتكون من 4 قطاعات، تبدأ من الإسكندرية إلى كفر الدوار، ثم إلى أبو حمص، ومنها إلى إلى زاوية غزال، ووصولًا إلى المحمودية، منوهًا بأن الجزء الذي يتم تفقده اليوم هو مشروع المحمودية 2 بمركز كفر الدوار، ويتكون من 6 كم على امتداد ترعة المحمودية؛ منها 3 كم بالجانب البحري و3 كم بالجانب القبلي بالمحور، لاستكمال الشريان الحيوي الجديد الذي بدأ من محافظة الإسكندرية وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية بمركز كفر الدوار وتوفير فرص استثمارية هائلة، ويتم تنفيذ هذا القطاع بنسبة إنجاز 90%، لافتًا إلى أن الأعمال في كل قطاع تشمل أعمال الإطماء، والتدبيش، والتكاسي وأعمال التربة.

وتابع نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأن هذا المحور يتم استكماله من خلال إزالة جميع التعديات القائمة على حرم ترعة المحمودية، واكتساب الأرض الناتجة عن تطهير واستعادة القطاع المائي التصميمي لترعة المحمودية التاريخية؛ الأمر الذي يمثل انتصارًا لإرادة الدولة في وقف التعديات بما يخدم التنمية.

وعرض العزازي تفاصيل جهود حصر وإزالة التعديات لاستكمال هذا المشروع، كما تم حصر الأسر المستحقة للتعويض والإعانة، وتم صرف نحو 141.225 مليون جنيه حتى الآن لتعويضها، ويتم استكمال الحصر والتعويض أولًا بأول لتذليل كل معوقات تنفيذ هذا المشروع المهم.

والتقط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صورة تذكارية مع ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المهندسين والعمال بمشروع محور المحمودية، مثمنًا الجهد الذي يتم ليل نهار لاستكمال عدد ضخم من المشروعات في سائر أنحاء الجمهورية.