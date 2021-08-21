بالحرارة المحسوسة ونسبة الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا.

وأضافت الهيئة، تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة وتكون المحسوسة 38، وتستمر على هذا المعدل حتى الاثنين المقبل، كما تصل نسبة الرطوبة لـ88%، بينما تسجل السواحل الشمالية 90 إلى 92%.

وأوضحت الهيئة، أنه يوجد نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.​