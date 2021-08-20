​مكتب دنماركي و200 مليون جنيه.. "الري" تكشف خطة مجابهة تغير المناخ بـ5 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، خريطة أعمال حماية الشواطئ من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة، كذلك عوامل النحر في كافة المدن الساحلية.

وقال المهندس أشرف حبيش، رئيس هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إن الهيئة تنفذ أعمال حواجز غاطسة ومصدات رملية مدعمة بالبوص ضمن أعمال حماية الشواطئ من التغيرات المناخية الحادة، مشيرًا إلى أن حماية الشواطئ من الغرق وحجز مياه البحر المالحة عن الأراضي أبرز أعمال الهيئة؛ والتي على رأسها مشروع حماية أراضي الدلتا.

وأضاف حبيش في تصريح خاص لـ"مصراوي" اليوم الجمعة، أنه تم التعاقد مع مكتب استشارت من دولة الدنمارك لعمل إدارة للبحر المتوسط، من خلال العمل على دراسات لتحديد موعد النوات، ونوعية تحولها والتوقع العلمي لتلك المتغيرات حتى 2050، لافتًا إلى أن الدراسة ستستغرق 3 سنوات على الأقل.

ولفت رئيس هيئة الشواطئ، إلى أن تنفيذ الأعمال يتم عبر منحة من الصندوق الأخضر التابع للأمم المتحدة، ويتكلف في حدود 31 مليون دولار بجانب تمويل محلي بلغ 200 مليون جنيه لتعزيز التكيف المناخي على مساحة 70 كيلو موزعين على 5 محافظات.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مشروع التكيف مع التغيرات المناخية سيشمل محافظات بورسعيد، دمياط، الدقهلية، البحيرة، كفرالشيخ، لحماية الأراضي المنخفضة من أعمال النحر وهجمات البحر على هذه الأراضي.