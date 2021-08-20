الكهرباء: الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات لمستخدمي العدادات الذكية قريبًا

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تواصل خطتها في تركيب مليون و250 ألف عداد ذكي، ضمن المشروع التجريبي الذي تنفذه الوزارة بنطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى، فضلا عن الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات لمستخدمي العدادات الذكية، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، بعد التأكد من نجاحها.

وأشار متحدث الوزارة، لمصراوي، إلى أن المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي، يتم تنفيذه في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى، حيث يتم التنفيذ بشركة توزيع كهرباء شمال القاهرة بمنطقتي العبور ومدينة نصر، بإجمالى 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بإجمالي 50 ألف عداد، وشركة الإسكندرية بمنطقتي وسط الإسكندرية وبرج العرب، بإجمالى 39 ألف عداد، وشركة القناة بمنطقة العاشر من رمضان 50 ألف عداد، وشركة جنوب الدلتا بمنطقة طنطا، بإجمالى 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطى بمنطقتي المنيا وأسيوط، بإجمالى 28 ألف عداد، علاوة على مليون عداد ذكي بـ 3 شركات توزيع كهرباء.

وأكد "حمزة" أن إجمالي عدد العدادات الذكية الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء يبلغ حاليًا ما يقرب من 210 ألف عداد ذكي، موضحًا أن شركات توزيع الكهرباء بدأت في المرحلة الثالثة.

وأضاف أن العداد الذكي يتميز أنه يمكن المستهلك من الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة، باستخدام الزر الضاغط مثل الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، وأقصى حمل بالامبير والكيلو وات، واستهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، وإظهار أخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

وتابع: "الوزارة تدرس تحويل العدادات مسبوقة الدفع التي توجد على الشبكة القومية للكهرباء حاليًا ويبلغ عددها ما يقرب من 10 ملايين عداد، إلى عدادات ذكية لمواكبة التطور التكنولوجي بالقطاع"، لافتًا إلى أن الهدف من تحويل العدادات مسبوقة الدفع الذكية هو تقليل الأعباء على المواطنين بدلا من تغيير العدادات بالكامل.