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محافظ القاهرة يشارك في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

03:32 م الإثنين 02 أغسطس 2021
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كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، وبحضور ممثلي 85 دولة.

شارك في المؤتمر المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونخبة من العلماء والمفتين والباحثين في العالم ووكيل الأزهر الشريف وممثل الكنيسة المصرية.

ويهدف المؤتمر برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إلى الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في العالم لدعم التحول الرقمي وزيادة الوعي بأهمية الرقمنة خاصة في ظل مكافحة العالم لفيروس كوفيد - 19.

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء الرئيس عبدالفتاح السيسي

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