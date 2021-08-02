بالصور.. مغارة دير "درنكة" بعد تجديدها وافتتاحها على يد مطارنة وأساقفة الكنيسة
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كتب-مينا غالي:
شهد دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، أمس الأحد، افتتاح مغارة الدير الأثرية به بعد تجديدها مع الاحتفاظ بطابعها الأثري.
شارك بالافتتاح من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، أصحاب النيافة الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا، والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها، والأنبا فام أسقف شرق المنيا.
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