بالصور.. مغارة دير "درنكة" بعد تجديدها وافتتاحها على يد مطارنة وأساقفة الكنيسة

كتب-مينا غالي:

شهد دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، أمس الأحد، افتتاح مغارة الدير الأثرية به بعد تجديدها مع الاحتفاظ بطابعها الأثري.

شارك بالافتتاح من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، أصحاب النيافة الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا، والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها، والأنبا فام أسقف شرق المنيا.​