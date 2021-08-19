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"إزاي تسجل للحصول على لقاح كورونا في دقيقتين"؟

06:27 م الخميس 19 أغسطس 2021
"إزاي تسجل للحصول على لقاح كورونا في دقيقتين"؟

لقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة، "فيديوجرافيك"، يوضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال دقيقتين.

وتحتاج خطوات التسجيل فقط إلى إنترنت، ورقم تليفون محمول، وأن يتم ملء البيانات الشخصية بشكل صحيح، وفي النهاية الاحتفاظ برقم التسجيل للمتابعة.

وأوضحت الوزارة، أن هناك 5 خطوات فقط للتسجيل والحصول على موعد لتلقي اللقاح المضاد لكورونا من أقرب مركز ليك، وذلك من خلال رابط التسجيل مرفق بالفيديو التوضيحي أو اضغط على هذا اللينك اضغط هنا

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