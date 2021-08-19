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السيسي يستقبل مالك شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية

06:06 م الخميس 19 أغسطس 2021
السيسي يستقبل مالك شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية

جانب من الاجتماع

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد شلبي، والعقيد بحري محمد المخزنجي، بقيادة القوات البحرية، كما حضر من جانب الشركة الألمانية جوش ألكسندر نائب رئيس مجلس الإدارة، وماجد منصور وكيل الشركة في مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالتعاون مع شركة لورسن بشأن تطوير الصناعات البحرية في مصر، وما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية الفنية لرفع القدرات في هذا المجال، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.

السيسي شركة لورسن الألمانية للصناعات البحرية القوات البحرية رئاسة الجمهورية

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