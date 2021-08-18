القوى العاملة: صرف مليون جنيه منحة لعمال غير منتظمين وتعيين 466 شابا ببني سويف

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف 466 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 2 من ذوى القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2160 شاباً، فضلاً عن استخراج 550 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة، و 560 شهادة قياس مستوى المهارة.

وقال الدكتور محمد أنور مدير المديرية، في تقريره للوزير، إنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 617 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 149 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 38 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 51 ألف جنيه، بواقع 11 منحة مولود جديد بمبلغ 22 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، وصرف منحتين لعمليات جراحية كبرى وصغرى بمبلغ 7 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 1162 عاملاً مسجلاً، بواقع مليون و 47 ألف جنيه.